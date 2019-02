Preso bando que revendia carros alugados para outros estados, no AM

Manaus – Foram seis meses de investigação para a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) desarticular um grupo criminoso na operação “Estelião”. A quadrilha atuava em locadoras de veículos e em instituições financeiras, em Manaus

Ao todo, 16 pessoas foram presas, entre elas o gerente do Banco do Brasil (BB), Hosana Santiago de Menezes, de 57 anos, conhecido como “Santiago”. Ele facilitava a consulta de documentos no sistema bancário da agência bancária para realizar os golpes.

A quadrilha operava dividida em três núcleos:administrativo, responsável por determinar as ações. Operacional, com a função de alugar os veículos e outro para gerenciar a parte financeira com objetivo de emitir os cartões de crédito e também empréstimos bancários.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, os membros da organização criminosa furtavam documentos originais em setores de “Achados e Perdidos” de órgão públicos e estabelecimentos privados. Eles falsificavam as assinaturas dos documentos e, em seguida, procuravam o gerente da agência bancária.

Hosana Santiago era responsável por repassar as informações sigilosas do sistema do Banco do Brasil para serem utilizadas nas confecções de documentos falsos.

“O documento original, adquirido no setor de “Achados e Perdidos”, era consultado junto ao gerente que informava o potencial financeiro. Com bases dessa seleção, esses Registros Gerais (RGs) eram falsificados e depois inserido informações específicas do sistema bancário para aquisição de cartões de crédito em nome de um funcionário de uma instituição. Com esse cartão, o grupo conseguia fazer a locação de veículos”, disse.

Com o esquema, a equipe de investigação da Derfv identificou que aproximadamente 80 veículos foram desviados de quatro locadoras com sede na capital amazonense. Os veículos eram vendidos com valores abaixo do mercado para outros Estados ou repassados para membros de facções criminosas para serem usados em crimes como tráfico de drogas e assassinatos.

Uma parte da quadrilha foi presa há um mês no município de Santarém (PA). Com o bando, foi apreendido dezenas de veículos. Os integrantes do bando utilizavam os carros para enviar drogas “camufladas”. Na ocasião, 80 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

Os presos foram apresentados na manhã desta quarta-feira (20) no prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. São eles: Acássio Borges dos Santos, de 32 anos; Anoel Santos de Jesus; 37 anos; Janderson Machado Dourado, de 28 anos, (analista de crédito de uma instituição financeira); José Antônio dos Santos Lima, de 28 anos, (funcionário de uma loja de departamentos); Josimar Lima, de 56 anos; Leonardo Carvalho Rocha Sant’Ana, de 33 anos; Lucas Pereira Ferreira, de 29 anos; Rebeca da Silva Vieira, de 31 anos; Ronaldo Borges da Silva, de 33 anos; Tarcísio da Silva Tavares, de 27 anos; Waldecy de Souza Castro, de 32 anos, apontado pela polícia com ligações ao tráfico de drogas; Wanderson de Souza Bentes; de 42 anos, conhecido como “Jeguerê”; Manoel Franco de Melo Filho, de 65 anos, chamado “Manoelzinho”; William Rocha Bezerra, de 30 anos, o “Sobrancelha”, ambos apontados como líderes do bando.

Dois presos não foram apresentados na coletiva de imprensa. Hosana passou mal, e Manoel David Miranda de Melo, de 27 anos, filho de “Manoelzinho”, foi indiciado e liberado para responder ao processo em liberdade.

Além dos presos, a operação “Estelião” recuperou cinco carros, sendo três pertencente a locadora de veículos. Também foram aprendidos diversos documentos falsificados que seriam utilizados nos golpes da organização criminosa.



Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão temporária e a detenção de um suspeito. As ordens judiciais foram expedidas no dia 15 de janeiro deste ano, pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal.

As 16 pessoas foram indiciadas pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e falsificação de documento público.

O delegado Cícero Túlio ressaltou que irá solicitar junto à Justiça a conversão dos mandados de prisão temporária em nome dos indiciados para prisão preventiva.

