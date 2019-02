Policia apreende entorpecentes e armas de fogo no interior do AM

Três homens foram presos | Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Amazonas apreendeu entorpecentes e armamentos durante ações realizadas entre a noite de terça-feira (19) e a madrugada desta quarta (20) em municípios do interior do estado. Três homens foram presos.

No município de Tonantins, policiais encontraram dez tabletes de maconha do tipo skunk, dentro de uma mala abandonada em uma lancha.

Em Lábrea, militares do Comando de Operações Especiais (COE) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foram informados sobre um trio que estaria efetuando disparos de arma de fogo. Após abordagem, dois suspeitos ainda conseguiram fugir e um deles foi preso com um revolver e munições deflagradas.

O homem apontou a localização de um imóvel onde foram encontradas drogas e armas. A polícia aprendeu um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 20, um rifle calibre 22 e munições. Além do armamento, foram encontradas 26 trouxinhas de maconha, duas porções pequenas de maconha e 49 trouxinhas de cocaína.

No município de Uarini, um homem de 34 anos foi detido durante patrulhamento realizado pelo 2° Grupamento da Polícia Militar (GPM). Após abordagem, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi detido com 43 trouxinhas de pasta base, um celular e R$ 195 em espécie. Ele já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo.

Em Tefé, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam um homem suspeito de corrupção de menores após uma adolescente, de 16 anos, informar que estava presa na casa de um narcotraficante da região. No local indicado, os militares encontraram o irmão do suspeito do traficante, um homem de 30 anos, duas porções de skunk e roupas da menor.

