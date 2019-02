Oito são presos por violência doméstica e embriaguez ao volante no AM

Após denúncia de roubo, três homens com idades entre 19 e 31 anos foram presos e um adolescente, de 14 anos, foi apreendido com uma arma caseira e uma munição calibre 38 | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu oito pessoas e apreendeu dois adolescentes entre a noite desta terça-feira (19) e a madrugada desta quarta-feira (20) na capital amazonense. Entre as ocorrências há crimes de violência doméstica e embriaguez ao volante.

Após denúncia de roubo, três homens com idades entre 19 e 31 anos foram presos e um adolescente, de 14 anos, foi apreendido com uma arma caseira e uma munição calibre 38. Segundo a denúncia, quatro indivíduos em um Pálio vermelho haviam roubado pertences de uma jovem, de 20 anos, na rua 3 do bairro São José 2.

Após buscas na área, militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram o veículo na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona norte. A abordagem ocorreu na rua Itaqueraima, também no Novo Aleixo, onde o grupo foi detido e de lá conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O menor foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

No bairro Nova Cidade, Zona Norte, dois homens de 20 anos foram detidos por roubo a transeunte. Com os suspeitos, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com restrição de roubo. O flagrante ocorreu no 6º DIP.

Outra dupla foi presa e um menor apreendido pela equipe da Força Tática na rua Cristais Paulista, bairro Tancredo Neves, após efetuarem roubo com uso de um simulacro de arma de fogo. O flagrante foi registrado no 14º DIP.

Veículos localizados

No bairro Colônia Terra Nova, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, laranja, foi localizada na rua Raizeiro. O veículo com restrição de roubo estava abandonado e foi levado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Um homem teve a motocicleta recuperada depois de haver sido roubada avenida Dona Otília, bairro Tarumã. O veículo conta com um rastreador e foi localizado na avenida Constantino Nery. Durante a abordagem, o suspeito de roubo, um homem de 35 anos, trocou tiros com os policiais e foi ferido. Com ele, os militares encontraram uma arma de fogo calibre 38, com três munições intactas e três deflagradas. O flagrante foi registrado no 19º DIP.

Roubo a ônibus

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na avenida Camapuã, zona norte, por roubo a ônibus, e encaminhado para a Deaai.

Violência doméstica

Na noite de terça-feira, um homem de 47 anos foi preso após ser denunciado por agressão à esposa. Ao constatar o fato, a equipe policial deu voz de prisão e encaminhou a vítima e o agressor à Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Em patrulhamento na avenida Autaz Mirim, militares da 30ª Cicom avistaram um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. No local, um motorista de 42 anos apresentava sinais de embriaguez. O condutor do carro foi apresentado no 14º DIP para o flagrante.

