Vídeo mostra motoristas de apps agredindo mulher no 14º DIP, em Manaus

A reportagem aguarda um posicionamento da Polícia Civil | Foto: Reprodução

Manaus - Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (20), nas redes sociais, mostra uma mulher sendo coagida e agredida por um grupos de homens, ainda não identificados. Parte das imagens foram gravadas dentro e fora da sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Confira o vídeo no final da matéria.



Conforme informações repassadas à reportagem, o grupo de homens agredindo a mulher seriam motoristas de empresas de transporte de passageiros por meio de chamados em aplicativos.

Segundo os homens que aparecem no vídeo, a mulher foi levada até a unidade policial pelo motivo de "aplicar" golpes na categoria. Em parte do vídeo, é possível identificar, ainda, que o grupo exige que a mulher entregue os comparsas.

Durante a gravação, um dos motoristas agride a mulher com um tapa no rosto. A agressão ocorre enquanto ela estava sendo agarrada por outros homens e conduzida para dentro da delegacia.

Já na área interna da unidade, a mulher continua a ser agredida com puxões de cabelos e agarrações. Depois, ela é retirada da delegacia pelos agressores e ameaçada a entrar no porta-malas de um veículo. Nesse momento, um homem, que supostamente é um estrangeiro, arrisca falar algumas palavras em português e pede para que a mulher entre no veículo e entregue os comparsas.

O vídeo termina com o grupo envolta da mulher insistindo para que ela entre no automóvel.

A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil do Amazonas para saber se houve registro da ocorrência policial e se o órgão tem conhecimento das agressões ocorridas na unidade policial. Assim que uma resposta for encaminhada ao Em Tempo, o material será atualizado.

| Autor: Divulgação

