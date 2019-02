Briga de vizinhos quase termina em morte na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (20), após ameaçar vizinhos com um revólver calibre 22. O homem estava em uma casa localizada no beco Santa Etelvina, bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Os policiais chegaram até o suspeito após denúncia.

De acordo com policiais militares das Rondas Ostensivas Cândico Mariano (Rocam), a prisão aconteceu após denúncias serem realizadas no disque denúncia da Rocam (92) 99280-7574. Uma equipe, que estava em patrulhamento pela área, foi até o local indicado pelo denunciante e constataram a veracidade do fato.

Ainda conforme a polícia, a denúncia ainda informava que o homem possuía uma arma de fogo e a usava para intimidar os vizinhos. Ao abordarem o suspeito, ele confessou que possuía um revólver e revelou para os policiais o local onde guardava a arma.

Durante revista policial na residência do suspeito, o revólver foi encontrado, o homem preso e levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Professor Nilton Lins, em Flores, na Zona Norte da cidade.

