Por falta de troco, mulheres brigam durante corrida de app em Manaus

(Imagem Ilustrativa): Duas mulheres discutiram por falta de troco na tarde de hoje | Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Manaus - A falta de troco causou um “bate-boca” entre uma motorista do aplicativo e a sua cliente, no início da tarde desta quarta-feira (20), por volta de 12h30 na avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária, a briga começou quando a cliente se irritou com a motorista porque ela não parava de mexer no GPS do celular. Com medo de a condutora bater o carro, a cliente chamou a atenção dela.

Posteriormente, ao final da viagem, a cliente deu uma nota alta para pagar a corrida. Como a motorista não tinha troco, teve que destrocar o dinheiro e a cliente não gostou. Sendo assim, iniciou-se uma discussão verbal.

Ainda de acordo com os policiais militares, foi a cliente que acionou a viatura que estava em patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas. Não houve agressão física, somente a verbal. Segundo eles, as duas foram instruídas a fazerem Boletim de Ocorrência uma contra a outra. Agora, a Polícia Civil abrirá um inquérito e investigará o caso.

Uso de celular pelos motoristas tem que ser visto com cuidado

Para Alexandre Matias, um dos representantes dos motoristas de aplicativo, o motorista só deve mexer no celular caso o cliente mude a rota. “Nós usamos muito pouco o aplicativo. O passageiro que determina o local ao qual ir. O próprio aplicativo joga para o Waze. Se ele precisar se comunicar com o grupo dele, ele fará por áudio”, explica.

De acordo com ele, as vezes alguns motoristas recebem solicitação para outra corrida quando chega ao final de um trajeto. Mas, mesmo assim, é aconselhável consultar o celular só quando se é realmente necessário, pois o motorista pode ocasionar acidentes ou receber multas.

Sobre o troco, Matias falou que a Lei do Troco também deve ser utilizada quando se opta por corridas de aplicativos. “Para nós, é muito perigoso andar com dinheiro pois somos presas fáceis. Por isso, o motorista deve sempre perguntar do cliente se o dinheiro está trocado ou articular com ele a melhor forma de se pagar. Por exemplo, parando em um posto de gasolina e pedindo para ele comprar algo para destrocar o valor”, recomendou.

Leia Mais

Homem é detido por suspeita de roubo em padaria; ele diz ser Uber

Transporte coletivo perde 19 milhões de usuários em Manaus