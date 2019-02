Em fúria, mulher esfaqueia homem várias vezes e é presa no Amazonas

Manaus - Uma mulher identificada apenas como Marineth F. N, de idade não revelada, foi presa na noite desta quarta-feira (20), depois de esfaquear várias vezes um homem, ainda não identificado. A vítima esfaqueada foi levada, às presas, para o Hospital Geral de Maués (distante 257 quilômetros de Manaus), município onde o caso aconteceu.

De acordo com policiais militares daquela cidade, uma equipe recebeu a denúncia de que a mulher teria esfaqueado um homem e fugido em seguida do local do crime. Após patrulhamento, os policiais conseguiram prendê-la, e leva-la para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde a suspeita foi apresentada e deve aguardar a Justiça decidir o que irá acontecer com ela.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi atingida com golpes de faca nas costas e na cabeça e após ter recebido o atendimento médico, foi liberada pela unidade hospitalar. A autora das facadas deve responder por tentativa de homicídio. O que teria motivado o crime não foi informado à polícia.

