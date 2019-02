Vítima reage a assalto e é morta a facadas no caminho do trabalho

Durante a ação, o amigo da vítima teve quase R$ 700 roubados | Foto: Divulgação

Manaus - O marítimo Silas de J. da S., de 32 anos, foi assassinado com três facadas ao reagir a um assalto, na manhã desta quinta-feira (21), enquanto seguia para o trabalho. O crime ocorreu na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

À polícia, o amigo da vítima disse que eles seguiam para o trabalho no Centro, onde trabalham em uma balsa, quando foram surpreendidos por um homem desconhecido - que anunciou o assalto. Durante a ação, o amigo da vítima teve quase R$ 700 roubados, além de um celular e toda a documentação.

Ao ser revistado pelo bandido, Silas reagiu à ação criminosa e acabou levando três facadas, sendo duas nas costas e uma no peito. O criminoso fugiu do local sem levar nada da vítima, que tinha no bolso da bermuda R$ 1,2 mil.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

