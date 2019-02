Com mãos amarradas, corpo é encontrado no ramal do Brasileirinho

Corpo foi localizado na manhã desta quinta (21) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás, na manhã desta quinta-feira (21). O corpo pode ser de um jovem de 18 anos, Janderson de S. P., que havia desaparecido. O cadáver estava jogado de bruços em um trecho do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento Wenlud, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais realizam patrulhamento de rotina, quando foram informados por um morador sobre a existência de um corpo à beira do ramal, nas proximidades do "Balneário Pau Oco".

Os moradores da área não identificaram a vítima. A suspeita é de que o rapaz foi morto por estrangulamento, haja vista que tinha uma camisa e uma corda enrolado no pescoço. A princípio não havia marcas de arma de fogo ou arma branca.

Vítima ainda não foi identificada | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local realizando levantamentos sobre o crime. Duas versões foram repassadas à polícia.

A primeira informação é de que o jovem foi visto nas proximidades do mercadinho "Fortaleza", no ramal do Ipiranga, na mesma região. Já a segunda versão, aponta que o rapaz foi visto trafegando em uma motocicleta pelo ramal do Brasileirinho.

Uma mulher, ao assistir a transmissão ao vivo do Em Tempo sobre o caso, informou que o homem achado morto tinha as mesmas características do irmão dela, identificado como Janderson.

Ao término dos procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Corpo de homem é encontrado em igarapé no São Jorge

Corpo de adolescente é encontrado com sinais de tortura em ramal