Polícia prende assassino de advogado Armando de Oliveira, no Amazonas

Manaus - Após nove meses de investigação, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) conseguiu prender o assassino do advogado Armando de Oliveira Freitas, 79 de anos. A vítima morreu com dois tiros nas costas e um na região do abdômen dentro do próprio escritório, localizado na avenida Presidente Dutra, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus.

O assassinato do advogado ocorreu no dia 4 de maio de 2018. O suspeito, Diogo de Castro Moraes, de 31 anos, conhecido como "Pizza", é quem aparece nas imagens do circuito de segurança do escritório deixando o local, acompanhado de comparsas em um carro Ônix, que foi apreendido dez dias após o crime.

Momento da ação do criminoso | Autor: Divulgação/PC

De acordo com o coronel Louismar Bonares, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a prisão de Diogo foi um trabalho de inteligência da polícia.

"Diogo confessou outro homicídio, mas nega ter assassinado o advogado Armando Freitas. Mesmo assim, o serviço de inteligência da SSP e informações de testemunhas apontam ele como autor do homicídio", explicou Bonates.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

O delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que Diogo foi orientado pelos advogados para não confessar o crime. Entretanto, as investigações apontam, inclusive com provas, o envolvimento dele no assassinato.

"Não temos dúvidas da participação de Diogo no assassinato. Três testemunhas também o reconheceram na cena do crime. No dia 10 de fevereiro deste ano, ele foi preso com outros três homens em posse de duas pistolas e um revólver, além de drogas. Por esse histórico, não há dúvidas da participação dele no crime", disse Martins.

Conforme informações da polícia, Diogo responde há dois processos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agora irá responder por homicídio. Diogo já estava preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), por ilegal de arma de fogo.

Diogo já estava preso dentro do CDPM | Foto: Josemar Antunes

OAB

Grace Benayon, presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Amazonas (OAB-AM), agradeceu o trabalho investigativo que resultou na prisão do acusado.

Ela afirma que a OAB-AM ainda aguarda pela prisão do mandante e oferece a recompensa de R$ 10 mil para informações que possam ajudar a polícia para encontrar outros envolvidos no crime.

"Foi um excelente trabalho realizado pela secretaria de segurança, serviço de inteligência e da DEHS. Mas é óbvio que ainda aguardamos quem é o mandante e esclarecer a motivação desse crime tão bárbaro", disse.

Louismar Bonares, titular da SSP | Foto: Josemar Antunes

O delegado Paulo Martins ressaltou que as investigações irão continuar para encontrar outras pessoas envolvidas no crime. Quem tiver informações pode ligar para o 181, o Disque-Denúncia da SSP-AM. A identidade do informante será mantido em sigilo.

Outro envolvido preso

Além de Diogo, Jerson Rodrigues Ferreira, conhecido como "Gelson", responsável por clonar as placas do veículo Onix, de cor branca, usado no crime, foi preso no dia 10 de dezembro do ano passado, em um posto de combustíveis, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

