Mãe embriagada espanca filhos de 3 e 9 anos na Zona Leste de Manaus

O caso foi registrado na Depca | Foto: Reprodução

Manaus - Uma mulher, de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detida na noite da última quarta-feira (20), suspeita de espancar os filhos de três e nove anos. O caso ocorreu na rua A, comunidade bairro Novo, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência de maus-tratos aconteceu por volta das 20. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e ao chegarem no local, constataram que as duas crianças estavam sofrendo agressões.

Conforme a equipe da 30ª Cicom, o denunciante, que não se identificou, informou que a mãe das crianças estava embriagada e cometendo os maus-tratos.

A mulher e as crianças foram levadas à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Leia mais

Caso Rayner Vinícius: sumiço já dura dois meses e intriga a família

Adolescente denuncia vizinho por estupro cometido em 2018