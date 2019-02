Para diminuir seios, mãe queima filha adolescente em Manaus, diz PC

Manaus - A avó materna de uma adolescente, de 14 anos, denunciou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que a neta havia sofrido queimaduras nos seios pela própria mãe, uma mulher de 33 anos. Conforme o Boletim de Ocorrência, o caso ocorreu no dia 14 de agosto de 2018, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, porém ganhou repercussão essa semana.

De acordo com a titular da Depca, delegada Joyce Coelho, no dia do fato, a adolescente teria combinado com a mãe para que ela esquentasse uma colher e pressionasse contra os seios dela, por conta de uma simpatia que supostamente interromperia o desenvolvimento dos seios.

A vítima estava saindo para escola quando a mãe concretizou a simpatia. Em depoimento a adolescente relatou que posteriormente teria sentido muita dor, chegando até a desenvolver feridas nos seios que demoraram a cicatrizar.

A delegada, explicou que seis meses depois, no dia 20 de fevereiro deste ano, a avó materna, uma mulher, de 47 anos, acompanhada da neta, procurou a especializada para denunciar o fato, e alegou ainda que a adolescente relatou que sofria agressões físicas praticadas pela mãe. Segundo a delegada, a menina demonstrou interesse em morar com a avó materna e no momento está sob os cuidados da avó.

Conforme a autoridade policial, o caso está registrado como lesão corporal no âmbito da violência doméstica, pelo fato da ação ter sido deliberada entre a mãe e a filha como uma "simpatia".

A mãe da adolescente será notificada e irá ser ouvida na especializada. Foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar a ocorrência, e os procedimentos em torno do caso seguem em andamento.

