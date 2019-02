Criminosos invadem casa e matam homem na frente da esposa, em Manaus

Manaus - Raimundo Nonato, de 51 anos, conhecido como "Morcego", morreu após ser alvejado a tiros na manhã desta sexta-feira (22). A mulher da vítima, Maria José, de 50 anos, também foi atingida com um tiro na coxa direita. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 7h, na rua Monte Horebe com a rua Rouxinol, comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O casal estava dormindo quando foi surpreendido por dois homens encapuzados.

Após o crime, a dupla fugiu em um carro prata. Raimundo Nonato não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele já tinha passagem por roubo e era usuário de drogas.

Vítima reconheceu suspeito

Segundo informações da família, o casal trabalha com vendas de peixe na Manaus Moderna e Panair, na Zona Sul da capital.

De acordo com a sobrinha das vítimas, Eliza Fernandes, de 23 anos, a tia antes de ser baleada reconheceu o suspeito pela voz.

"Ela disse que o homem que atirou frequentava a casa e até chegou a almoçar e jantar com eles. O meu tio relatou que vinha sofrendo ameaças por terem inveja dele", disse.

Uma moradora da área relatou à reportagem que o veículo usado no crime, de cor azul, já estava rondando o local desde a madrugada. No início da manhã, o veículo estacionou na rua Acre.

Em seguida, os dois homens desceram do carro encapuzados. Eles estavam armados com um revólver e uma espingarda.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que Raimundo foi atingido com dois tiros no tórax, além de estilhaços de tiros por espingarda.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já identificou o suspeito, mas o nome é mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Edição: Mara Magalhães

