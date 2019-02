Tarado do 640: vídeo mostra homem se masturbando em ônibus de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus do transporte coletivo de Manaus. O fato, segundo a passageira que gravou o vídeo, aconteceu na linha 640 na manhã desta sexta-feira (22).

O vídeo tem duração de 3 minutos e 43 segundos. Nele, é possível ver o homem, que está trajando uma camisa azul e calça preta, tocar no órgão genital por cima da roupa e fazer movimentos de masturbação.

Ele está em pé no coletivo e em determinado momento encosta no ombro de uma passageira, que está sentada. A mulher parece não perceber a situação e ele continua pegando no órgão genital.

Importunação sexual

Importunação sexual é crime. Acontece quando uma pessoa comete um ato libidinoso na frente de alguém que não deu permissão. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

Ano passado, em 8 meses, foram registrados 77 casos no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), contra 79 de 2017.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), delegada Débora Mafra, a importunação sexual foi definida em termos legais como a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência “com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.

“O que era uma conduta dita como normal para boa parte da sociedade, agora é crime, e, quanto mais informação e mais coragem as mulheres tiverem para registrar os crimes, menos vítimas teremos no futuro”, explicou.

Obs: vídeo contém imagens para maiores de 18 anos

Vídeo mostra a ação do homem | Autor: Divulgação

