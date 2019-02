Preso suspeito de matar homem a pauladas durante bebedeira, em Manaus

Manaus - Alderney dos Santos Feitosa, de 26 anos, conhecido como "Japa", apontado pela polícia como traficante de drogas, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (22), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é acusado de matar Rosivaldo da Silva Cardoso, 31 de anos.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o crime aconteceu no dia 25 de fevereiro de 20018, na rua Ágata, em um conjunto habitacional no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Alderney foi agredido a pauladas e morreu no local.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

"Alderney estava bebendo com a vítima. Em um momento, os dois começaram uma discussão. Testemunhas confirmaram que Alderney foi em casa, e minutos depois retornou com comparsas. Mas quem realmente matou Rosivaldo", explicou o delegado Paulo Martins.

A prisão de Alderney aconteceu na última quarta-feira (20), no 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da 1a. Vara do Tribunal do Júri.

O suspeito foi apresentado na sede da DEHS | Foto: Josemar Antunes

Martins ressaltou que as pessoas que os comparsas de Alderney já foram identificados e devem prestar esclarecimentos à polícia.

Alderney foi indiciado por homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

Leia mais:

Criminosos invadem casa e matam homem na frente da esposa, em Manaus

Para diminuir seios, mãe queima filha adolescente em Manaus, diz PC