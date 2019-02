Mototaxista é morto a tiros enquanto pilotava em rua de Manaus

Manaus - Um mototaxista, identificado apenas como "Juliano", foi morto com vários tiros enquanto pilotava. O crime aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (22), na rua Girassol, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus. As informações foram confirmadas por policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o tenente Felipe Coelho, da 1ª Cicom, testemunhas informaram que o mototaxista trafegava pela via quando foi abordado, em movimento, por dois homens que estavam em outra motocicleta.

"Inicialmente as pessoas contaram que os suspeitos tentaram roubar a vítima, que reagiu e foi baleada. Porém o crime tem características de execução. Ainda estão surgindo várias versões entorno do caso", disse o policial.

Ainda segundo o tenente, a vítima era moradora da área e foi atingida com vários tiros, sendo no rosto, nuca e nas costas. Durante a fuga, a moto dos suspeito falhou e eles roubaram outra motocicleta para fugir do local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do mototaxista. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Edição: Mara Magalhães

