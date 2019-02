Mãe recebe ligação anônima e encontra corpo de filho em área de mata

Manaus - Após receber uma ligação anônima, a mãe do adolescente André Lucas, de 17 anos, encontrou o corpo do filho, no início da tarde desta sexta-feira (22), em uma área de mata de um terreno baldio, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme a perícia, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima apresentava uma perfuração de arma branca no peito e quase teve o pescoço degolado.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelos familiares da vítima, por volta das 7h da manhã de hoje, após a mãe receber uma ligação anômica que informou o local onde estaria o corpo do adolescente.

“A família nos procurou e fizemos as primeiras buscas nas proximidades de um igarapé, mas não encontramos. Os parentes continuaram as buscas e localizaram o cadáver no meio da mata”, disse o tenente Jatahy, da 14ª Cicom.

Ainda conforme o tenente, a vítima estava desaparecida há dois dias. “A família relatou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e possivelmente foi morto em um acerto de contas”, contou o policial.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

