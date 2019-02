Mototaxista é preso com munições e drogas no Santa Etelvina

A equipe de investigação da unidade policial logrou êxito na prisão do infrator após receber delação | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (21), por volta das 15h, o mototaxista Alain Pires dos Anjos, 48, com 67 munições de calibre 12 da marca CBC, 23 munições de calibre 38, além de quatro porções de cocaína, duas porções de maconha, duas porções de oxi e 60 trouxinhas de drogas, entre cocaína, crack e oxi.

De acordo com a autoridade policial, com o infrator foram apreendidos ainda uma motocicleta que ele estava conduzindo.A polícia explicou que a equipe de investigação da unidade policial logrou êxito na prisão do infrator após receber delação, feita ao número (92) 99536-2626, o disque-denúncia do 26º DIP, informando a comercialização de drogas na Comunidade Peniel, situada no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

“Nos deslocamos até o local informado na denúncia e identificamos o infrator na frente da casa dele, em atitude suspeita. Imediatamente, realizamos a abordagem e encontramos com ele uma porção de maconha. Ao adentramos na residência, encontramos substâncias entorpecentes em distintos cômodos do imóvel. Além disso, achamos também muitas munições”, relatou Fraga.

Flagrante

Alain foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito e permitido. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mototaxista é morto com 4 tiros enquanto pilotava em rua de Manaus

Preso suspeito de matar homem a pauladas durante bebedeira, em Manaus