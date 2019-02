Treze pessoas presas e três adolescentes apreendidos em Manaus

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram apreendidos por tráfico de drogas na zona norte da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a quinta-feira (21) e madrugada de sexta-feira (22), a Polícia Militar do Amazonas prendeu 13 pessoas e apreendeu três adolescentes, em Manaus. Entre as prisões, crimes como tráfico de entorpecentes, roubo e tentativa de homicídio. Também foram recuperados quatro veículos em duas zonas da capital amazonense.

Entre as ocorrências de destaque, na Zona Norte, um homem de 33 anos foi preso por tráfico de entorpecentes. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram abordagem no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, após uma denúncia.

Com o suspeito foram encontradas 30 trouxinhas de cocaína, 15 trouxinhas de supostamente pasta base de cocaína, quatro porções grandes de oxi e duas balanças de precisão, além de 1kg de maconha prensada. O flagrante foi realizado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram apreendidos por tráfico de drogas na zona norte da capital. Eles foram detidos na rua 111, conjunto Cidadão 6, bairro Nova Cidade, com 43 trouxinhas de possivelmente cocaína. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Outro menor foi detido na noite de ontem por roubo a transeunte. O adolescente, de 16 anos, foi linchado pela população após ter roubado um aparelho celular na travessa Aracatu, comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona norte. Ele foi apresentado na Deaai para procedimentos cabíveis.

Na zona leste, no beco Rio Cajubim, bairro São José Operário, um homem de 20 anos foi detido por tráfico de entorpecentes. Com ele foram encontradas nove porções de pasta base, cinco de oxi, uma porção de maconha e a quantia de R$ 262 em espécie. Ele foi flagranteado no 14° DIP.

No Centro da cidade, na rua 15 de Novembro, um homem de 39 anos foi preso após esfaquear um homem durante uma briga. Segundo informações, os dois homens estavam ingerindo bebida alcoólica quando houve um desentendimento que culminou na tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o suspeito levado para o 1° DIP.

Na travessa Santo Antônio, Parque São Pedro, zona oeste, um homem foi preso por tráfico de entorpecentes. Após denúncia, o suspeito foi abordado em frente a sua residência e com ele foi encontrada uma balança de precisão, uma porção de maconha tipo skunk, uma pequena porção de supostamente oxi, um revólver calibre 38 com numeração raspada e três munições. O flagrante foi feito no 19° DIP.

Com informações da assessoria

