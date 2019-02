Noite de terror: criminosos assaltam ônibus e fazem reféns em Manaus

Os homens conseguiram fugir por uma área de mata, na Zona Oeste | Foto: Reprodução





Manaus – Um assalto ao ônibus coletivo da linha 300 deixou uma vítima lesionada que ainda não teve a identidade divulgada. A ação criminosa ocorreu no início da noite desta sexta-feira (22), na estrada do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste da capital. De acordo com testemunhas, um grupo de oito pessoas, envolvendo uma mulher, anunciou o assalto à mão armada e além de roubar aparelhos celulares e dinheiro, atingiu com duas facadas um dos passageiros.

Uma testemunha que não quis se identificar revelou ao Em Tempo, que o bando anunciou a ação ao chegar perto da fábrica Philips, no final da avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, mas o pesadelo dos passageiros seguiu até a estrada do aeroporto. O depoimento destacou que os assaltantes somavam cerca de oito pessoas no mesmo grupo e entre eles, uma mulher de baixa estatura.

Ao anunciar o assalto o bando ordenou que o motorista de ônibus da linha 300 saísse da rota convencional e pegasse a estrada do aeroporto por conta da menor movimentação de carros. Com armas de fogo e facas, a quadrilha levou dezenas de celulares dos passageiros e quantia em dinheiro ainda não especificada.

“Tinha um líder dando todas as ordens enquanto os outros faziam a limpa. Ele gritava que era para matar quem tentasse resistir ao assalto”, revelou a testemunha.

Vítima

Durante a ação criminosa um dos passageiros tentou esconder o aparelho celular, mas o ato foi percebido pelos suspeitos e acabou sendo atingido com dois golpes de faca no pescoço além de coronhadas na cabeça.

Após o assalto o homem recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (SAMU) e foi encaminhado sem risco de morte para uma unidade de saúde.

Registro

Após a ação violenta o bando pediu para que o motorista do ônibus estacionasse o veículo perto de uma área de mata, por onde fugiu sem deixar rastros. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde outros depoimentos também denunciaram a ação da mesma quadrilha, que já havia assaltado um outro ônibus horas antes. A polícia deve investigar o caso.

Leia mais:



Mãe recebe ligação anônima e encontra corpo filho em área de mata

Assaltantes trocam tiros em ônibus, matam 1 e deixam feridos em Manaus