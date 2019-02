Vítima de assalto pede ajuda e justiceiros matam adolescente em Manaus

Manaus - A noite desta sexta-feira (22) foi marcada por diversos crimes na capital amazonense, entre eles está um homicídio no bairro São José, Zona Leste. Um adolescente, que não teve o nome revelado, foi morto a tiros após ser perseguido por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com testemunhas, o jovem com idade entre 15 e 16 anos teria abordado um rapaz em uma rua bastante escura do bairro São José 1 e exigido que ele entregasse o celular.

O suspeito estava acompanhado de um outro menor de idade. A vítima reagiu e começou a gritar por socorro.

O adolescente morreu na hora | Foto: divulgação





O suposto assaltante e o comparsa correram ao perceberem a aproximação de populares. Dois homens em uma motocicleta saíram em perseguição e o garupa efetuou disparos contra o jovem, que foi alcançado na rua Careiro. O outro jovem, de 14 anos, foi capturado no beco Três Irmãos por moradores e agredido. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de arma de fogo.

Policias Militares da 9ª Companhia Comunitária de Polícia (Cicom) foram acionados e ainda fizeram buscas para identificar a "dupla justiceira", que fugiu após atirar no jovem. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



A versão das testemunhas ainda será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, (DEHS). A família contesta que ele fosse envolvido com assaltos. O segundo jovem apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração Atos Infracionais (Deaai).



