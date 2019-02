Venezuelana denuncia marido por agressão após bebedeira em Manaus

Manaus - Durante a madrugada deste sábado (23), uma mulher venezuelana denunciou o próprio marido por lesão corporal após ter sido agredia por ele. O caso aconteceu por volta das 3h em um bar na Rua Santo Antônio, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Santo Antônio, com o objetivo de atender ocorrência de agressão. No local, foi contatada a venezuelana de 28 anos apresentava diversos hematomas pelo corpo, incluindo um corte no supercílio e luxações no rosto.

Ela contou aos policiais que estava consumindo bebida alcoólica com o companheiro e, em determinado momento, ele a agrediu fisicamente. O homem teria tido um ataque de ciúmes e descontado na esposa.

A equipe acionou apoio e após buscas, o suspeito foi localizado tentando se esconder embaixo de casas no terreno de um vizinho.

A vítima e o suspeito foram conduzidos ao 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele foi preso e vai responder por agressão física contra a mulher.

Leia mais

Mãe embriagada espanca filhos de 3 e 9 anos na Zona Leste de Manaus

Mulher agredida por jovem que conheceu na web deve receber alta amanhã