Perseguição e tiroteio deixam um morto no Morro da Liberdade

Manaus - Um homem ainda não identificado foi morto após intensa perseguição policial no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital amazonense. O caso aconteceu na manhã deste sábado (23), na rua São Pedro. Pelo menos outros dois suspeitos foram capturados, sendo um menor de idade.

De acordo com o secretário de segurança pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, que esteve no local da ocorrência, os homens roubaram um veículo na noite de sexta (22) e estavam usando o veículo para cometer assaltos nesta manhã.

"Eles roubaram o carro e já estavam sendo perseguidos pela polícia. Assim que perceberam que estavam sendo perseguidos, eles tentaram fugir e atiraram contra a polícia. Um deles acabou sendo baleado", disse o secretário.

No total, dois homens e um adolescente estavam dentro do carro roubado, um Honda City, de cor cinza, placa PHE-8363. Um deles acabou tentando correr e acabou sendo baleado durante a troca de tiros. Ele não resistiu e morreu no local mesmo após equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentar a reanimação.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

