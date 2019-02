Polícia prende membros de facção antes de executar rivais em Beruri

Eles confirmaram que estavam no local para executar os rivais | Foto: divulgação





Manaus - Sete integrantes de uma facção criminosa foram presos na noite de sexta-feira (22) minutos antes de mais um crime na cidade de Beruri, interior do Amazonas. De acordo com a polícia, o bando armado aguardava para cometer uma série de assassinatos de rivais na cidade quando foi interceptado.

A prisão ocorreu por volta das 20h, após a polícia local receber denúncia anônima. Policiais civis e militares, com apoio da Guarda municipal de Beruri, foram até o local onde estava programado para acontecer as execuções e conseguiram prender os suspeitos.

"Não vamos dizer onde ocorreu a prisão para não explodir uma guerra entre facções na cidade, mas o objetivo deles era executar rivais neste local", relatou um policial que não quis ser identificado.

Com eles foram apreendidas duas arma de fogo calibre 38, munições, um bote com motor de polpa 15 HP e dois baldes de gasolina. A polícia acredita que eles usariam o combustível para queimar as casas dos integrantes da facção rival.

"Na delegacia, eles confessaram que a ação criminosa seria realizada a mando do detento Bola. Eles iam executar dois indivíduos na boca do Purus", relatou a fonte.

Eles ficarão presos na delegacia do município e vão responder por porte de arma e associação criminosa.

