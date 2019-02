Presidiários monitorados por tornozeleiras são novamente presos no AM

Manaus - Na madrugada deste sábado (23), por volta das 3h, dois presidiários conhecidos pela polícia foram presos cometendo "arrastões" na zona Norte de Manaus. Os dois homens utilizam tornozeleiras eletrônicas de monitoramento do sistema penitenciário do Amazonas e saíram do presídio para cometer novos crimes.

De acordo com a polícia, as prisões ocorreram durante patrulhamento de rotina e após uma abordagem na Avenida Dom Jackson Damasceno, Conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade.

A equipe policial havia sido informada que um grupo estava promovendo roubos em ruas da comunidade em um Celta de cor preta, que também havia sido roubado. A guarnição avistou o veículo na Avenida das Flores e conseguiu prender os dois presidiários, além de apreender um adolescente de 17 anos.

Os suspeitos portavam uma arma tipo espingarda, calibre 16, 03 cartuchos calibre 16, um celular, relógios e outros pertences das vitimas. Eles foram encaminhados ao 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP).

