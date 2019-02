Droga apreendida com policiais presos seria para o Carnaval em Manaus

A carga de droga apreendida soma, ao todo, oito quilos de maconha | Foto: Divulgação





Manaus – Por meio de nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmou a prisão de dois policiais envolvidos em crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O policial civil R. V. C., de 39 anos, e o policial militar K. S. L. estavam em posse de oito quilos de maconha, dentro de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A prisão ocorreu na manhã deste domingo (24) na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, por agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP).

A denúncia

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a polícia, o investigador e o soldado foram interceptados após uma denúncia anônima informando que o barco "Maresia VII" atracaria no Porto do Roadway, ainda no Centro da cidade, por volta das 6h deste domingo (24), trazendo quilos de drogas para abastecer a rede de tráfico durante as festas de Carnaval em Manaus. A denúncia informava ainda que era a dupla de agentes quem faria a recepção das substâncias.

A ação

Policiais da SEAOP fizeram uma campana no local e avistaram um veículo, modelo Voyage, de cor preta e placas PHK-2694, em atitude suspeita. Após o barco atracar no porto, o policial civil, que é chefe de investigação do 14º DIP, saiu do veículo, entrou no barco e pegou uma mala com as drogas.

Veículo usado pela dupla durante a ação criminosa | Foto: Em Tempo





Ainda de acordo com informações registradas pela polícia, o investigador acionou o giroflex (espécie de sirene da viatura) e saiu em seguida. Dentro do carro os agentes da SEAOP encontraram a mala com cerca de oito quilos de maconha.

A dupla foi conduzida para o 1º DIP, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Nota da SSP-AM

"Com base no flagrante, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança vai abrir um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para avaliar a permanência dos dois nos quadros das corporações", informou a SSP-AM em nota.

Edição: Isac Sharlon

