Bancário denuncia furtos em bandas de Carnaval no Centro de Manaus

Manaus - Em período de blocos e bandas de Carnaval de Rua é comum milhares de foliões se reunirem em espaços a céu aberto ou desfilar pelas ruas da cidade ao som de vários ritmos musicais. A prática de lazer e diversão, no entanto, não inibe a ação de criminosos, que se aproveitam de momentos de distração de algumas pessoas para furtar objetos pessoais de valor, entre eles celulares e carteiras. Neste domingo (24), o Em Tempo conversou com um amazonense de 28 anos, identificado como J. M., que denunciou esse tipo de crime à polícia e também resolver divulgar o fato na imprensa.

Ele, que trabalha como bancário, disse que saiu ontem (23) de casa para curtir o Carnaval de Rua no Centro de Manaus, Zona Sul, onde aconteciam simultaneamente duas grandes bandas, a Bica e a Difusora, na rua 10 de Julho e avenida Eduardo Ribeiro, respectivamente.

Segundo o jovem, todo e qualquer princípio de tumulto iniciava por conta de furtos de celulares. A Prefeitura de Manaus estimou que nas duas bandas houve público acima de 40 mil pessoas .

"Estava com duas amigas na Banda da Difusora, em uma área próxima à Caixa Econômica. No local formou-se uma espécie de corredor, onde se intensificou a passagem de várias pessoas em meio às outras que estavam dançando. Nisso, notamos que, quando tocava uma música em um tom mais frenético, uma pessoa se juntava ao grupo em que a vítima estava e apalpava a regiões dos bolsos da bermuda em busca de itens pessoais. Quando encontrava, repassava imediatamente para quem estava fora da rodinha e o objeto ia passando de mão em mão", revela o jovem.

Ainda segundo o bancário, a situação se repetiu por algumas vezes e todas eram seguidas de um tumulto provocado pelas vítimas, que davam falta dos objetos de valor, na maioria das vezes o celular. Após um período no local, ele diz que resolveu ir com as duas amigas para a Banda da Bica, que acontecia simultaneamente a poucos metros daquele lugar.

Lá, o jovem conta que foi vítima da ação criminosa, que anteriormente foi testemunhada por ele e as amigas algumas vezes.

"No meu caso foi um senhor de idade aparentemente de 40 anos, que vestia uma camisa quadriculada vermelha. Ele se agarrou em mim, como se fosse pular comigo. Ficou do meu lado, e eu senti alguém puxar o telefone do meu bolso. Na hora que olhei pra trás, só estava uma mulher, que é a mesma que estava nos tumultos anteriores.

"Olhei um pouco distante, e estava um senhor, com uma toalha branca em volta o pescoço, camisa preta, mochila e calça preta. Ele também estava nos últimos furtos. Foi possível perceber que um fica se comunicando com o outro. Vão para essas festas, ficam analisando as vítimas de longe e na primeira oportunidade que surge já se aproveitam parar furtar ou roubar", crítica o jovem.

O bancário teve um celular modelo Samsung J5 levado durante a ação do trio criminoso. Ele registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na manhã deste domingo (24), na Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas.

Apesar de não ter esperanças de reaver o celular, ele disse que bloquearia o aparelho junto a empresa de telefonia móvel e a fabricante. Porém, o intuito dele em divulgar o caso à imprensa foi o de alertar para que outras pessoas não sejam vítimas do mesmo crime.

"Quando procurei a polícia, eles me disseram que estava muito comum esse tipo de furto nas bandas, mas que era difícil localizar algum suspeito, porque na hora do tumulto todos correm. Mas fui orientado a divulgar o caso para evitar que outras pessoas caíam nesse golpe", conclui o jovem.

