Dupla mata homem a tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem de 34 anos foi morto a tiros, na tarde deste domingo (24), no bairro Monte Sião, Zona Norte da capital. A vítima, identificada como Josué D. G. de A., teria ligações com o tráfico de drogas, e possivelmente foi morto em um acerto de contas, conforme apontou levantamento de policiais militares na cena do crime.

De acordo com o tenente Josival, supervisor de área da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens entraram no quarto onde Josué morava, na rua X, no Monte Sião, e fizeram sete disparos, todos de arma calibre 9 milímetros. Segundo o tenente, alguns tiros foram na cabeça, o que causou a morte do homem. A dupla que fez os disparos fugiu a pé após o crime.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) identificamos que Josué respondia a processo pelo crime de tráfico de drogas, na Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute). Ele havia sido preso em flagrante ainda no ano de 2013, e estava com audiência de instrução marcada para a próxima quarta-feira (27).

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e servidores do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na cena do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

