Tragédia em família: homem mata irmão com facadas no pescoço em Manaus

A vítima era irmão de criação do agressor | Foto: Reprodução





Manaus – Uma briga entre irmãos, causada por uma discussão, resultou em um assassinato na madrugada desse domingo (24). Marcos Antônio L. C., de 27 anos, foi preso, após ter esfaqueado o pescoço do próprio irmão, Willison da S. M., de 22 anos, enquanto consumiam bebidas alcoólicas , no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Preso na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marcos afirmou à equipe de investigação que desferiu o golpe no irmão após a vítima ter jogado cerveja em seu rosto. Horas após o crime, a mãe da dupla ainda lamentava a morte de um dos filhos enquanto registrava o Boletim de Ocorrência na unidade policial. O agressor é filho legítimo da mulher e a vítima era seu enteado.

De acordo com a dona de casa, os dois irmãos consumiam bebida alcoólica junto com um vizinho, quando discutiram e Marcos atingiu o irmão com o golpe de faca no pescoço. Willison trabalhava como ajudante de pedreiro com o pai. O jovem foi socorrido, por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu ainda no local do crime.

Marcos ainda fugiu, mas foi preso em seguida, por uma equipe da Polícia Militar (PM). Ele foi levado para à DEHS, onde fo autuado pelo crime de homicídio qualificado.

