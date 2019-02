Fugitivo do Compaj é morto por membros da FDN no Morro da Liberdade

Manaus - Um jovem de 22 anos, identificado como Adeilson Pereira, foi morto no início da noite deste domingo (24), no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu na avenida São João, próximo a um bloco residencial do Prosamim e da sede da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

De acordo com informações preliminares repassaras pela polícia, o homem teria assaltado uma mulher no bloco residencial. No entanto, em seguida, foi interceptado por dois integrantes da facção criminosa Família do Norte. Ele resistiu à ação dos homens e acabou sendo baleado pela dupla, que gritou o nome da facção durante a execução do jovem.

Testemunhas, no entanto, disseram que Adeilson já estava marcado para morrer. Segundo informações, o mesmo era da facção Comando Vermelho, trabalhava como “soldado do tráfico” para o traficante “Mano Kaio”, e estava sendo perseguido pela facção rival. Ainda segundo a polícia, o jovem era fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

O local onde Adeilson morreu é próximo à Ponte do Peixe, que é um território de disputa pelo tráfico de drogas.

Assalto anterior

Adeilson seria o mesmo homem que assaltou uma professora de geografia, de 36 anos, minutos antes de ser morto.

De acordo com ela, as características do homem batem exatamente com a do mesmo homem que a assaltou e levou seu celular.

"Ele me assaltou ali na rua de cima e depois veio descendo aqui pra São João pelo Beco da Vovó. Daí, quando meu amigo veio de moto pra tentar ir atrás dele, já encontrou ele morto", disse a professora.

Laiz ainda disse que não sabe se terá o celular novamente. "Todas as características de roupa batem com a do homem que me assaltou, mas disseram que eu teria que esperar a Perícia chegar para poder ver se, de fato, o celular tá com ele", afirmou.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos legais. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

