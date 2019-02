Homem é preso suspeito de participação na morte de pedreiro, em Manaus

Ele foi preso na casa onde morava, no Beco Bela Vista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Weldson de Soares Silva, de 37 anos, foi preso suspeito de participação no assassinato do pedreiro Michel Duarte de França, de 40 anos. O crime aconteceu na noite do dia 17 de janeiro deste ano, por volta das 22h, no Beco Bela Vista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O suspeito foi preso no no dia 21 de fevereiro em cumprimento a ordem judicial expedida no dia 23 de janeiro, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Weldson foi apresentado na manhã desta terça-feira (26), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Outro homem, identificado apenas como "Elias", autor do homicídio, está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, Weldson já estava sendo investigado por envolvimento no assassinato do pedreiro. Ele foi localizado na casa onde morava, no Beco Bela Vista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

"O crime foi motivado por ciúmes, drogas e bebidas. Michel foi morto com um golpe de faca nas costas. O crime ocorreu após Elias chamar a mulher da vítima para consumir drogas. No dia do crime, Weldson deu uma rasteira na vítima e Elias desferiu a facada contra o pedreiro", explicou o delegado Paulo Martins.

Durante a coletiva de imprensa, Weldson pediu que Elias que se entregasse. Ele disse que apenas segurou a vítima. "Quero que o Elias venha e responda pela merda que fez", disse.

Weldson foi indiciado por homicídio qualificado. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

