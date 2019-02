Familiares e amigos lamentam assassinato de feirante e pedem justiça

Manaus - Dor e revolta marcaram o velório do feirante Vanderley Cunha de Souza, de 48 anos , na manhã desta terça-feira (26), na rua Castanho, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus. Ele foi morto com um tiro no peito durante a noite de segunda-feira (25).

Baseado em imagens de câmeras de segurança e testemunhas, familiares do feirante acusam a companheira dele, o enteado e o genro da mulher de serem os autores do assassinato.

Ao Portal Em Tempo , o irmão da vítima, Carlos Cunha de Souza, de 46 anos, afirmou que o crime foi premeditado.

"Kelly não aceitava que o meu irmão bebesse. Durante as discussões, eles acabavam brigando. A última briga foi no domingo. Na segunda-feira, ela fingiu que estava tudo bem e premeditou a morte do meu irmão. Imagens de câmera de segurança mostram ela, o filho e o genro como autores do crime. As imagens já estão com a polícia. Queremos justiça!", disse o irmão da vítima.

Durante o velório, a equipe de reportagem foi informada que a mulher havia sido presa na casa de uma irmã, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital, mas a equipe da DEHS não confirmou a informação.

Investigação

De acordo com a polícia, imagens de câmera de segurança próximas à casa do casal mostram dois homens chegando ao local em um carro vermelho.

É possível ver Kelly Fabriciane de Oliveira abrindo o portão para os assassinos. A vítima estava dormindo em um dos quartos da casa, ao lado da companheira - cúmplice no assassinato.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e foi levada ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu ao ferimento e morreu por volta das 22h20.

Recardo no papel

Em um guardanapo de papel, a mulher dá dicas do que pode ter motivado o crime. "Os relacionamentos nunca morrem de morte natural. Eles são assassinados por mentira, engano, desrespeito, egoísmo, ciúmes, insegurança e mau caráter", escreveu ela no bilhete.

