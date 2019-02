Com mãos amarradas, corpo é encontrado dentro de fossa na Zona Leste

Nenhum morador do local reconheceu o homem, que vestia uma camisa escrita "Amigos do Mineiro" | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de uma fossa, na manhã desta terça-feira (26). O fato aconteceu por volta das 10h30, no ramal do Jambo, comunidade Nova Esperança, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O cadáver foi achado por moradores da área após sentirem fortes odores no local durante três dias. Na manhã de hoje, um morador decidiu vasculhar a área do terreno de propriedade particular e encontrou o corpo.

A vítima estava com os olhos vendados, mãos amarradas para trás, perfuração na região da cabeça, além de uma corda no pescoço. Nenhum morador do local reconheceu o homem. Ele vestia uma camisa escrita "Amigos do Mineiro".

A causa da morte não foi identificada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O corpo foi removido no início da tarde ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e e Sequestros (DEHS).

Edição: Mara Magalhães

