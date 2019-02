'Thor do Centro': com martelo, lojista diz que é PM e afugenta ladrões

Galeria fica localizada entre a avenida Eduardo Ribeiro e a rua Marechal Teodoro | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - “Peguei um martelo e gritei que era policial, os criminosos se desesperaram e fugiram”, esse é o relato de um empresário, de 47 anos, que evitou um “arrastão” na tarde desta terça-feira (26), em uma galeria comercial localizada no Centro de Manaus.

O empreendedor ainda relatou que os criminosos roubaram aproximadamente quatro celulares de clientes e vendedores de lojas da galeria.

“Se não fosse minha atitude, o prejuízo e quantidade de vítimas seriam maiores”, disse o empresário.

O caso

Conforme uma vendedora, de 24 anos, um casal, ainda não identificado, anunciou o assalto por volta das 15h e rendeu os trabalhadores. Ainda segundo a vítima, os suspeitos contavam com apoio de outros dois homens - que estavam do lado de fora da galeria.

Vítimas relatam que espaço serve como rota de fuga de criminosos | Foto: Daniel Landazuri

“Eles se passaram por clientes, a mulher entrou na loja e, em seguida, o homem sacou a arma, rendeu o síndico do prédio e pegou o celular dele. Depois o suspeito tentou entrar na loja, mas já havíamos trancado a porta. A mulher saiu e os dois foram até as lojas que estavam abertas. Fugiram após a ação do colega”, disse a funcionária.

Segundo os lojistas, a galeria é uma rota de fuga para os criminosos. “O prédio fica entre a avenida Eduardo Ribeiro e a rua Marechal Teodoro, constantemente sofremos com os roubos”, disse a vendedora.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, porém até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.

