Traficante que atuava no interior do AM é preso pela PC

Manaus - A equipe de investigação da 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Urucará (distante 261 quilômetros em linha reta da capital), cumpriu na manhã da última sexta-feira (22) mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em nome de Maik Dhiony da Silva Pontes, 35.

A ação contou com apoio dos servidores que atuam na 44ª DIP, situada em São Sebastião do Uatumã, sob comando do delegado Claudenor Medeiros.

De acordo com o delegado Jorge Costa, Maik Dhiony comandava o tráfico de drogas no bairro do Cafezal, em Urucará. A autoridade policial ressaltou que o infrator foi preso no endereço supracitado, em cumprimento à ordem judicial expedida no dia 21 de fevereiro deste ano pelo juiz James de Oliveira Santos, da Vara Única da Comarca de Urucará.

“Ao longo das diligências para o cumprimento do mandado de prisão em nome dele, recebemos o apoio da equipe da 44ª DIP, de São Sebastião do Uatumã. Iniciamos as buscas após recebermos a informação de que Maik teria se refugiado na casa de parentes em São Sebastião do Uatumã, porém ele já havia retornado para Urucará, onde efetuamos a prisão dele”, explicou Costa.

Desdobramento

De acordo com o delegado, no dia 30 de dezembro de 2018, quatro integrantes da família de Maik foram presos, em flagrante, por tráfico de drogas: a companheira, a irmã, o sobrinho e o cunhado. Nilciene Correa Simões, 25; a agricultora Eliane da Silva Pontes, 38; o ajudante de pedreiro Cristiano Pinto de Andrade, 21; o autônomo Agnaldo Ribeiro da Silva, 22, respectivamente, foram presos na casa de Maik, situada no bairro Cafezal.

Antônio José Ribeiro de Lima, 20, conhecido como “Buiú”, pessoa de confiança de Maik, também foi preso. Além deles, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos durante a ação.

Com o grupo, os policiais civis encontraram uma espingarda calibre 44, 238 porções de oxi, uma pequena quantidade de pasta base de cocaína, 24 aparelhos celulares, 14 relógios, uma balança de precisão digital, facas, tesouras e R$ 712 em espécie, provenientes da prática ilícita. Na ocasião, Maik conseguiu empreender fuga.

“Após essa ação, constatamos que Jonison Gonzaga da Silva, 32, que já cumpre pena na delegacia de Urucará, articulava o tráfico de drogas de dentro da unidade policial, que funciona como unidade prisional no lugar. No entanto, quem liderava era Maik, que estava foragido. Quatro dos infratores presos no dia 30 de dezembro de 2018 permanecem na carceragem da delegacia, enquanto Nilciene cumpre pena em regime domiciliar”, informou Costa.

Indiciamento

Maik foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será conduzido à carceragem da 45ª DIP, onde irá ficar à disposição da Justiça.

