Cacique tem casa invadida e é morto a tiros na frente da família no AM

Manaus - O cacique Francisco de Souza Pereira, de 53 anos, da etnia Tucano, foi assassinado com quatro tiros, na madrugada desta quarta-feira (27), na comunidade indígena "Urucaia", no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu por volta de 1h. Francisco estava dormindo com a esposa e uma filha, quando a casa, situada na rua Bahia, foi invadida por três homens encapuzados.

A dona de casa Dulcinéia Ferreira Lima, de 53 anos, disse que o esposo foi chamado pelo nome. Ao atender, um dos homens encapuzados deu um pisão na porta e, em seguida, Francisco implorou pela vida da esposa e da filha.

"Os assassinos chamaram o meu marido de "safado" e ordenaram que ele calasse a boca. Ainda cheguei a pôr minha mão na boca dele, mas foi quando um dos homens efetuou dois tiros. Depois disso, protegi minha filha", disse a esposa do cacique.

Após o crime, os assassinos levaram três celulares da família e fugiram em um carro, de características não reconhecidas, que estava estacionado na entrada da rua. Durante a fuga, um dos suspeitos ainda chegou a efetuar um disparo para o alto.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que o imóvel não apresentava sinais de arrombamento. Francisco foi atingido à queima-roupa com dois tiros na cabeça e dois no peito. Os disparos partiram de um revólver calibre 38.

Dulcinéia foi questionada se o marido recebia ameaças de morte e permaneceu em silêncio por alguns instantes. Segundo ela, Francisco trabalhava como líder de terras indígenas e coordenava 42 aldeias na região.

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que Francisco morreu porque teria impedido vendas de entorpecentes na comunidade indígena. Desde então, passou a ser intimado pelos traficantes de drogas da área.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

