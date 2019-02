Homem é preso por estuprar sobrinha com cabo de vassoura no AM

Manaus - Um jovem de 21 anos foi preso, na tarde de terça-feira (26), suspeito de estuprar a própria sobrinha de 14 anos. O fato aconteceu no município de Manacapuru (a 68 km de Manaus). Após cometer o crime, o suspeito ainda quebrou o celular da vítima.



De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, as diligências em torno do caso iniciaram após a vítima procurar o Conselho Tutelar de Manacapuru e relatar que havia sido estuprada pelo próprio tio na manhã de segunda-feira (25), por volta das 8h, na casa onde eles moravam, situada no bairro São Francisco.

Em seguida, o representante do Conselho Tutelar levou a garota até a unidade policial para formalizar a ocorrência.

“Em termo de declaração, a vítima relatou que os abusos sexuais vinham acontecendo desde quando ela tinha 11 anos de idade e que a própria mãe dela sabia da situação, mas não tomava providências. Ainda na segunda-feira (25), no momento em que estuprava a sobrinha, o jovem introduziu um cabo de vassoura na vagina dela. Depois do ato, o suspeito ainda quebrou o celular da sobrinha. Diante dos fatos, solicitei a realização de exame de conjunção carnal, que atestou o abuso sofrido”, informou Roberta Merly.

A titular da DEP de Manacapuru informou que o infrator foi preso na terça-feira (26), por volta das 17h. “Ele ainda tentou empreender fuga, mas conseguimos alcançá-lo na casa onde morava, no bairro São Francisco. O jovem foi autuado em flagrante por estupro e dano consumado”, explicou.

Ao término dos procedimentos cabíveis na DEP de Manacapuru, o suspeito foi levado para Audiência de Custódia no Fórum de Justiça Doutor Giovanni Figliuolo, em Manacapuru, onde teve o flagrante convertido em mandado de prisão preventiva.

O jovem ficará à disposição da Justiça na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Manacapuru.

