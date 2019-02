Vídeo mostra ação de criminosos durante assalto em UBS na Zona Leste

Durante a ação, um dos suspeitos chega a ameaçar uma criança de colo com uma arma de fogo. | Autor: Portal Em Tempo

Manaus - Por volta das 8h da manhã desta quarta-feira, quatro homens assaltaram pacientes e servidores da Unidade Básica de Saúde João Nogueira da Matta, localizada na rua Doutor Daniel,n° 77, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Não seria a primeira vez que a unidade de saúde é assaltada.



Nas imagens do circuito interno e externo é possível ver duas motos se aproximando do local do crime e um homem de camisa rosa entrando no local. Ele olha toda a movimentação interna da UBS e sai logo em seguida. Depois, outros dois também entram e começam a ação.

Um dos criminosos fica 'vigiando' a porta enquanto o comparsa aborda os pacientes, a maioria mulheres. Em determinada ocasião, ele chega a apontar a arma para uma senhora que estava em pé com uma criança no colo e, em seguida, vai na direção de outra mulher também com uma criança de colo. O quarto suspeito não é visto nessa parte das filmagens.

UBS João Nogueira da Matta foi assaltada na manhã de hoje | Foto: Divulgação

A 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi chamada para atender a ocorrência assim que o quarteto saiu da UBS. Ao Portal Em Tempo, os policiais militares disseram que ainda estão procurando os responsáveis pela ação. As denúncias podem ser feitas através do telefone da Cicom: 98842-2911 ou através do disque-denúncia 181.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que ninguém ficou ferido, mas o serviço teve que ser suspenso porque algumas vítimas apresentaram quadro de hipertensão e nervosismo sendo levadas a um serviço de pronto atendimento.

UBS furtada na Zona Norte

A Prefeitura também avisou que a UBS N50, localizada na rua 5, s/nº, no conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, Zona Norte da capital teve os compressores de dois condicionadores de ar furtados durante a madrugada desta quarta-feira. O prejuízo foi apenas material e o atendimento não foi suspenso.

Roubos em UBS

Segundo dados levantados pela Semsa, em 2018, foram 79 ocorrências deste mesmo tipo registradas, sendo 19 na Zona Leste, 30 na Zona Norte, 28 na Zona Oeste e 2 na Zona Sul. Os números de 2019 ainda não estão concluídos.

“Nossas unidades de saúde vêm sendo alvo da ação de bandidos. A UBS João Nogueira, desde que foi reinaugurada, no ano passado, já sofreu três assaltos à mão armada. Vamos buscar apoio junto à Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar para tentar solucionar esse problema”, informou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Nos dois casos de hoje, os diretores das unidades foram orientados a registrar a ocorrência nas Delegacias das áreas onde estão situadas.



