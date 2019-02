'Baby' é preso por matar amigo após partida de futebol no AM

Iranduba (AM) - Um homem identificado como Fabiano P. S, mais conhecido como "Baby", de 26 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 6h30, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio. A prisão ocorreu em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). O crime contra José Alberto G. J, de 26 anos, aconteceu no dia 22 de maio de 2018.

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime aconteceu no Km 5 da estrada que leva à comunidade São Sebastião, em Iranduba, onde o homem também foi preso, em cumprimento a mandado de prisão expedido no dia 22 de dezembro de 2018, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara Criminal de Iranduba.

“No dia do crime, Fabiano e José Alberto jogavam bola quando começaram uma discussão que evoluiu para luta corporal. Após a briga, Fabiano foi beber e passou a ser provocado por José Alberto. Então, o suspeito alegou que foi em casa, pegou uma faca de pão de aproximadamente 20 centímetros e retornou ao local onde estava. Ao encontrar a vítima, desferiu um golpe no peito de José Alberto, utilizando a arma branca. O ferimento ocasionou o óbito”, explicou Laureana.

A delegada titular da 31ª DIP ressaltou que Fabiano confessou, durante depoimento, a autoria do homicídio. A autoridade policial disse, ainda, que “Baby” era investigado por outros crimes, como roubos e furtos, ocorridos nas comunidades São Sebastião e São Francisco, localizadas em Iranduba. “Ele responde por crime de lesão corporal praticado em 25 de novembro de 2018. Na ocasião, desferiu um golpe de faca no braço de outro rapaz de 26 anos, após uma discussão”, disse.

