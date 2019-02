Tiros entre policial e bandidos assustam pacientes no SPA da Redenção

Manaus - Um policial civil trocou tiros com assaltantes na noite desta quarta-feira (27), na rua Projetada 1, que fica ao lado no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ninguém ficou ferido durante o tiroteio, que teve como motivação uma tentativa de assalto contra o policial.

De acordo com um atendente do Serviço de Pronto Atendimento, que preferiu não se identificar, o policial estava doente e foi até à unidade em busca de atendimento. No momento em que ele saiu do local, e foi até o carro estacionado na via pública, acabou sendo surpreendido pelos assaltantes.

"Ele saiu daqui e decidiu que ia para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ele queria tentar ser atendido lá. Foi quando toda essa situação aconteceu. Algumas pessoas dizem que os suspeitos estavam em uma motocicleta e abordaram ele quando se aproximou do carro", disse a fonte.

Conforme policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policial estava sendo seguido pelos suspeitos. Eles atiraram contra o servidor da segurança pública, que reagiu.

"Depois dos disparos, ele revidou com tiros também e correu para dentro do hospital para se proteger da ação dos suspeitos", disse outra testemunha.

Na unidade hospitalar, todos estavam bastante assustados com a situação incomum vivida na noite desta quarta. Policiais fazem ronda pela área para tentar encontrar os suspeitos.

