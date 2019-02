Dominado por facções, bairro da União recebe mega operação da SSP

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29) a terceira edição da Operação Pilar, focada no combate aos crimes violentos como tráfico de drogas, roubos e homicídios. Mais de 700 policiais, entre militares e civis, estão nas ruas do bairro da União, na zona centro-sul, cumprindo mandados de busca e apreensão. Mais de 60 pessoas foram presas em três dias de ações.

Esta é a sexta operação integrada de grande porte coordenada pela SSP-AM | Foto: Josemar Antunes





O secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates, coordena a operação conjunta ao lado do Delegado-Geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e do Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte. O efetivo se concentrou na sede do Comando Geral da PM, no bairro Petrópolis, Zona Sul, de onde saiu por volta das 5h40.

O mandado começou a ser cumprido hoje, mas em outros bairros as polícias já cumpriram outros mandados de prisão, busca e apreensão como parte da Operação desde terça-feira. Policiais civis e militares de todas as Cicom's é DIP's estão engajados nesta operação.

O bairro da União foi tomado pelas equipes policiais nesta quinta | Foto: divulgação





"Além dos alvos que já temos determinados, a probabilidade de localizar mais armas, drogas e elementos foragidos da justiça é bem maior. Nossa intenção é dar um basta ao que estava acontecendo no bairro da União e a população poder retomar a comunidade", disse o secretário de segurança.

Para a operação foi montado um esquema de reforço no atendimento do disque denúncia 181. Com isso, a população poderá relatar endereços e a localização de suspeitos nas redondezas. " É uma operação do dia inteiro. Então se você souber de algum local onde tem armas, drogas e foragidos da justiça, nos ajude", destacou Bonates.

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AM), o Manaustrans e o Corpo de Bombeiros estão participando da ação.

Para a operação foi montado um esquema de reforço no atendimento do disque denúncia 181 | Foto: divulgação





Esta é a sexta operação integrada de grande porte coordenada pela SSP-AM, em Manaus e no interior, este ano. Além da capital, ação semelhante ocorreu em Lábrea, no sul do Estado. Nessas operações, a SSP contabiliza mais de 100 presos e três adolescentes apreendidos, alem de armas, drogas e veículos roubados recuperados.

*Com informações da assessoria

