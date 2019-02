Homem é preso por vender drogas em Maués

Elias foi conduzido pela equipe "Guardiões do Guaraná" ao 10ª CIPM | Foto: divulgação





Manaus - Elismar Ribeiro Pena, de 38 anos, foi preso, em flagrante, suspeito de comercializar entorpecentes na casa onde mora, no bairro Novo Bairro, em Maués (distante 356 quilômetros de Manaus). A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 6h, após denúncias anônimas ao telefone linha direta da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o capitão Laurênio Silva, comandante da 10ª CIPM, uma guarnição se deslocou até o local denunciado e confirmou a veracidade da denúncia.

"Elias, ainda, tentou empreender fuga do cerco policial. Com ele foram encontrados aproximadamente um de entorpecentes do tipo oxi, uma balança de precisão e uma bolsa preta", explicou o capitão Laurênio Silva.

Elias foi conduzido pela equipe "Guardiões do Guaraná" ao 10ª CIPM para os procedimentos legais e, logo em seguida, encaminhado para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Maués, onde permanecerá preso e ficará à disposição da Justiça.

