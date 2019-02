Após perseguição, PM prende jovem por abusar de adolescente em Manaus

Alderley foi preso por uma guarnição do sistema prisional | Foto: divulgação





Manaus - Após oferecer bebidas alcoólicas e aliciar uma adolescente de 16 anos, um homem de 22 anos foi preso, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (28), ao tentar fugir da polícia dirigindo um carro pela contramão da avenida Max Teixeira, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o sargento M. Aurélio, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava com a jovem em uma loja de conveniência, onde ingeria bebidas alcoólicas. A jovem relatou que Alderley passou as mãos em suas partes íntimas na tentativa de manter relações sexuais com ela.

Em determinado momento, dentro do carro dele, um carro Celta vermelho, fugiu abriu a porta do veículo e chamou atenção de populares, que acionaram a polícia.

Após transitar na contramão da avenida Max Teixeira, Alderley foi preso por uma guarnição do sistema prisional, nas proximidades do Colégio Militar.

Em seguida, o homem com sinais de embriaguez foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde a jovem prestou esclarecimentos.

O pai do acusado não quis falar com a equipe de reportagem do Em Tempo. A delegada Joyce Coelho acompanha o caso.

Leia mais

Dominado por facções, bairro da União recebe mega operação da SSP

Homem é preso por vender drogas em Maués