Homem entrega o próprio irmão para ser morto por integrantes do CV

Um jovem, identificado como Yago Siqueira de Souza, de 18 anos foi brutalmente assassinado na última quarta-feira (28), em um terreno baldio, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Cerca de 15 pessoas estão envolvidas no crime.

O jovem foi abordado pelos criminosos quando saia de uma pizzaria com a esposa. O casal foi levado para um terreno baldio. No local, os suspeitos interrogaram Yago, perguntaram se a vítima fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Yago negou ser integrante da facção. Entretanto, o irmão dele passou pelo local e afirmou aos criminosos que o jovem fazia parte do Comando Vermelho.

"Eles nos encostaram na parede e perguntaram se o meu marido era do CV, mas ele negou. Nesse momento o irmão dele passou no local e disse que ele era do CV e mandou matá-lo", disse a mulher de Yago, que ainda foi atingida com um tiro no pé.

A Polícia Civil investiga o crime para identificar os criminosos. Conforme a polícia, a briga entre facções na região tem deixado várias vítimas.

