Manaus – Pelo menos 82 pessoas foram presas e 11 adolescentes foram apreendidos desde as primeiras horas da manhã de hoje (28), durante a operação “Pilar 3”, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.



A ação de três dias deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), envolveu 700 policiais civis e miliares, que cumpriram mandados de busca e apreensão. Além dos detidos, mais de 30 quilos de drogas foram apreendidos.

De acordo com o coronel Louismar Bonates, titular da SSP-AM, a operação foi a sexta de grande porte desencadeada pela cúpula da segurança pública, sendo cinco na capital amazonense e uma no município de Lábrea (a 709 quilômetros de Manaus. Juntas, as operações anteriores somaram 200 pessoas presas e dez adolescentes apreendidos, além de armas, drogas e veículos roubados.

“Essa operação vem se desenrolando há três dias com a prisão de pessoas ligadas aos crimes de homicídios, roubos e tráfico de drogas, além de outras pessoas com a tornozeleira eletrônica rompida. Nessa operação, ainda foi preso um traficante, conhecido como “Tio Bol”.

“Estamos devolvendo a comunidade aos comunitários. Acabou esse negócio de crime organizado, bandido querendo mandar em Manaus e no Amazonas. Acabou essa era! Agora é o Estado mandado em toda a cidade e voltando a ser os donos juntamente com a comunidade”, completou o secretário Louismar Bonates.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Lázaro Ramos, disse que as prisões impõem fim as facções criminosas no bairro da União.

“A prisão desse traficante tem muita importância porque incomodava o bairro da União como também outra facção presente. Quero aqui agradecer a população que denunciou para que o serviço de inteligência elaborasse um plano estratégico para resultado de sucesso", explicou delegado Lázaro Ramos.



A operação contou com o serviço de inteligência da segurança pública e denúncias anônimas ao 181 do Disque-Denúncia da SSP-AM. O bairro da União ficou sitiada com apoio de 200 viaturas das polícias Civil e Militar, além do controle aéreo de dois helicópteros do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP-AM.

O foco da operação no combate aos crimes violentos, ainda, teve reforço das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que montou barreiras em pontos estratégicos do bairro.

A SSP-AM ressalta que o número de prisões da terceira fase da operação “Pilar” deve aumentar até o fim do dia. Outras ações da segurança pública irão continuar na capital e no interior do Estado.



