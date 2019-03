Vídeo da ação dos policiais | Autor: Divulgação/PC

Manaus - Após denúncias, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (28), 30 quilos de maconha, do tipo skunk. A droga foi encontrada em duas embarcações que foram interceptadas quando chegavam na orla de Manaus. Durante a ação, uma mulher foi presa.

O diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, explicou que as abordagens ocorreram em dois barcos recreio. A primeira ação aconteceu por volta das 5h da manhã.

"O barco veio dos municípios de Tefé e Coari, no convés encontramos uma mala, que estava abandonada, com 20 quilos de skunk. No segundo andar do barco, a equipe encontrou uma mochila, que também estava abandonada, nela tinha mais dois quilos de entorpecente", informou o delegado.

A ação contou com o apoio apoio de policiais civis da Delegacia Fluvial (Deflu) e dos cães farejadores “Odin" da Receita Federal e "Thor" da Secretária de Segurança.

Por volta das 6h, a equipe realizou a segunda abordagem. A embarcação vinda do município Jutaí, na calha do Alto Solimões, foi interceptada antes de ancorar na orla da cidade.

"Durantes a revista, os cães encontraram, em um dos camarotes, uma mala com oito quilos de maconha, do tipo skunk. A mulher que estava naquela cabine foi presa. Ela informou que receberia R$ 3 mil para fazer o transporte da droga e que entregaria para uma pessoa assim que desembarcasse em Manaus", disse Mavignier.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas. A suspeita e todos os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a sede do Denarc, na Delegacia Geral.

O delegado ressaltou que as investigações devem continuar. Ele ainda informou que as denúncias podem ser feitas por meio da linha direta do Denarc, através do número (92) 99415-0129.

Apreensões

"O departamento vem conseguindo realizar grandes apreensões em um curto espaço de tempo. Só neste mês de fevereiro, já tiramos de circulação quase 700 quilos de drogas, no Estado, além de 10 armas apreendidas", contou o delegado.

