Em Manaus, trio é preso em frente a Prefeitura após cometer arrastão

Manaus - Três homens suspeitos de cometerem arrastão foram presos na manhã deste sábado (2), por policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O trio estava em um carro que foi interceptado na avenida Compensa, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações do 1° tenente Silas Neto, da 21ª Cicom, uma guarnição fez o acompanhamento do veículo Voyage, de cor vermelha, que teve início no bairro São Jorge, na mesma zona. Os suspeitos ignoraram a ordem de parada e empreenderam fuga.

Ao portal Em Tempo, um comerciante de 52 anos, disse que o veículo dos suspeitos foi atingido na traseira pela viatura policial, quando trafegava pela rua Bela Vista.



"Os três ocupantes do carro tentaram fugir pela avenida Compensa, mas a viatura da PM bateu no Voyage e impressou contra o muro da Prefeitura Municipal de Manaus. Todos foram presos", disse o comerciante.

Com os suspeitos, foram encontrados dois simulacros de revólveres. Devido aos ferimentos, os três homens foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste da capital.

Após receber alta médica, o trio será conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O carro usado na prática criminosa ficou parcialmente destruído e seria do pai de um dos suspeitos.





