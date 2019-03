'Pistoleiro' de facção criminosa é preso com arsenal em Manaus

Manaus – Apontado como pistoleiro de uma facção criminosa e suspeito de seis assassinatos, Adriel Amorim Ribeiro, de 28 anos, conhecido como “Del”, foi preso na madrugada deste sábado (2). O fato aconteceu na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com Adriel, os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam 48 porções de drogas, 114 munições de vários calibres, uma pistola ponto 40, dois revólveres de calibre 38, um fuzil modelo AK-47, uma balança de precisão, um celular, três coletes balísticos e mais de 2,5 mil embalagens para acondicionamento de entorpecentes.

Todo o arsenal, e a droga para comercialização, foram encontrados dentro do carro modelo Celta, de cor prata, e placa JXW-XXX, que Adriel dirigia acompanhado da namorada dele, Thirza Renata Assunção Lira, de 22 anos. O veículo não tinha restrição de roubo.

Adriel foi apresentado por volta das 11h do mesmo dia na Delegacia Geral da Polícia Civil (PC-AM), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. A namorada de Adriel foi liberada pela polícia por não possuir envolvimento com crimes.



De acordo com o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a prisão foi um trabalho de rotina realizado pelos policiais militares da Rocam.

“A prisão do traficante e matador de uma organização criminosa “Del” não foi um trabalho investigativo, mas sim uma ação da Rocam pelas ruas da capital. Ele assumiu ser dono de bocas de fumo no bairro da Paz. Além disso, ele é um elemento que responde há três homicídios e já confessou a autoria de mais três mortes por conta da disputa do tráfico de drogas. Com a prisão dele, certamente o clima de tranquilidade irá aumentar”, explicou Bonates.

O coronel Ayrton Norte, comandante-geral da Polícia Militar (PM), destacou que a prisão do traficante é a resposta do Estado contra criminosos.



“Quero aqui parabenizar os policiais da Rocam. É a Polícia Militar nas ruas, defendendo o cidadão de bem e colocando bandidos na cadeia”, disse Norte.

O major Wener, comandante da Rocam, informou que Adriel é definido como pistoleiro de uma organização criminosa, além de responder aos processos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídios. Ele também é suspeito de assassinar a tiros um taxista no conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da cidade.

“Ele confessou que não manda matar na guerra do tráfico de drogas, mas sim, ele mesmo executa os rivais”, explicou o major Wener.

Briga de facções

Na guerra do tráfico de drogas, segundo investigações da polícia, Adriel é membro da facção criminosa Família do Norte (FDN) e tem como rival o traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, o “Carlinhos do Alvorada”, que comanda o tráfico de drogas nas três etapas do bairro Alvorada.

“Carlinhos do Alvorada” era namorado da recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos. Ele é suspeito de ter assassinado a jovem, que foi encontrada morta com oito tiros, no dia 21 de maio de 2018, na rua Heisei, conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

Após prestar esclarecimentos sobre as mortes confessadas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Adriel será levado para audiência de custódia e posteriormente ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).





