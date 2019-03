Mulher é presa após vender roupa furtada em site de compras

Imagem ilustrativa: Mulher estaria comercializando a roupa furtada em um site de compra e venda | Foto: Reprodução

Manaus - Na última sexta-feira (01), por volta das 10h, a equipe de investigação do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Ivo Martins, prendeu em flagrante Maraísa Raiane Souza de Araújo, de 22 anos. A prisão ocorreu na residência de Maraísa, localizada na rua Apocalipse, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.



De acordo com Martins, uma jovem de 23 anos procurou a delegacia após identificar, em um site de compras e venda na internet, peças de roupas que ela havia comprado em São Paulo e que foram furtadas do veículo do namorado no dia 3 de janeiro deste ano. O valor da mercadoria era de R$ 10 mil.

Na delegacia, mulher informou que havia comprado as roupas no mesmo site | Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

“A autora do crime havia colocado à venda as peças de roupas que teria subtraído na ação criminosa, nesse site de compra e venda. A vítima, ao acessar a internet, reconheceu a mercadoria. Foram feitas as diligências no sentido de localizar Maraísa. Ao chegarmos no local, abordamos a infratora que nos entregou a sacola com o material furtado”, explicou Martins.



Na delegacia, Maraísa informou que comprou as roupas no mesmo site e que não saberia informar a origem dos produtos.



Flagrante - A mulher foi autuada em flagrante por receptação qualificada. Após os procedimentos cabíveis, será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

