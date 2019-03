Corpo sem cabeça é encontrado por pescadores em Tabatinga, no AM

O corpo estava em avançado estado de decomposição | Foto: Divulgação

Tabatinga - Na tarde desta sexta-feira (1), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado sem a cabeça por pescadores do município de Tabatinga, distante a 1.108 quilômetros de Manaus. As informações são do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas.



De acordo com a corporação, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi localizado em meio a galhos próximo à comunidade Teresina 3, na margem direita do Rio Solimões. Além de estar sem cabeça, o tórax do homem estava com marcas de perfuração.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para resgatar o corpo. O cadáver foi levado para o Hospital de Guarnição de Tabatinga, e uma perícia médica investigará as causas da morte.

